"Israël n'a aucune souveraineté sur les lieux saints de Jérusalem" (ministre jordanien des AE)

"C'est une terre palestinienne occupée [...] Israël interfère avec les devoirs des membres du Waqf"

"Israël n'a aucune souveraineté sur les lieux saints de Jérusalem", a déclaré mardi soir le ministre jordanien des Affaires étrangères, en réponse aux propos de Naftali Bennett sur le mont du Temple.

"C'est une terre palestinienne occupée", a-t-il affirmé dans une interview accordée à un quotidien jordanien.

"Israël n'a aucune souveraineté sur la mosquée al-Aqsa - c'est un lieu de culte musulman, seul le Waqf jordanien a pleine autorité sur la gestion de l'enceinte", a soutenu le ministre jordanien.

Ayman Safadi a toutefois exprimé l'espoir d'un retour au calme en déclarant que "la voie à suivre est de respecter le statu quo".

Il a accusé l'Etat hébreu de "rendre difficile toutes les mesures du Waqf pour maintenir la sécurité dans la mosquée al-Aqsa et d'interférer avec les devoirs des membres de l'organisation. Le bureau du Waqf a nommé des dizaines de nouveaux travailleurs au complexe de la mosquée Al-Aqsa, mais Israël leur met des obstacles".

Il y a un mois et demi, une demande de la Jordanie a été rejetée pour augmenter le nombre de gardes Waqf sur le mont du Temple d'environ 50 gardes, a annoncé aujourd'hui le bureau du Premier ministre.

Il a également été rapporté qu'au cours des dernières semaines, six gardes du Waqf soutenus par le Hamas ont été retirés du mont du Temple.

"Il n'y a pas de changement ou de nouveau développement dans la situation sur le mont du Temple - la souveraineté d'Israël est préservée", a déclaré le bureau du Premier ministre.

"Toutes les décisions concernant le mont du Temple seront prises par le gouvernement israélien pour des considérations de souveraineté, de liberté de religion et de sécurité, et non sous la pression de facteurs étrangers ou politiques", a-t-il assuré.

Le ministre jordanien a fait ces remarques à la veille de la rencontre qui se tiendra vendredi à la Maison Blanche entre le roi Abdallah et le président américain Joe Biden, la question de Jérusalem devant être l'un des principaux sujets de cette rencontre.