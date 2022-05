Cisjordanie: échanges de tirs entre terroristes palestiniens et soldats israéliens à Jénine, une journaliste d'Al-Jazeera tuée

L'armée israélienne a mené un raid à Jénine dans le cadre d'une opération d'arrestations de terroristes

La journaliste Shireen Abu Akleh, reporter pour Al-Jazeera, a été tuée mercredi matin lors d'échanges de tirs entre terroristes palestiniens et soldats israéliens dans le camp de Jénine en Cisjordanie, ont annoncé le ministère palestinien de la Santé et la chaîne arabe.

Selon des médias locaux, la journaliste, une des plus connues d'Al-Jazeera, a été touchée à la tête et un autre journaliste a été blessé par une balle dans le dos.

Lors d'un raid mené à Jénine par l'armée israélienne dans le cadre d'une opération d'arrestations de terroristes, des suspects ont ouvert le feu et lancé des engins explosifs contre les soldats israéliens qui ont riposté par des tirs, a de son côté indiqué Tsahal.

"La journaliste d'Al-Jazeera Shireen Abu Akleh a été blessée et a succombé à ses blessures dans le camp de réfugiés de Jénine, mais il semble - selon les premières estimations - qu'elle ait été touchée par des tirs palestiniens, et non par des tirs de Tsahal", a affirmé le porte-parole militaire, Avichai Edrei.

"Nous appelons les Palestiniens à enquêter sur l'incident dans le cadre d'une enquête pathologique conjointe", a-t-il souligné, ajoutant: "L'État d'Israël est en faveur de la vérité".

"Pour l'heure, ils refusent, peut-être pour cacher la vérité", a-t-il précisé, déplorant la mort de la journaliste tandis que "nous accordons une importance primordiale à la liberté de la presse".

Depuis le 22 mars dernier, Israël a été la cible d'une série d'attaques ayant fait au moins 18 morts. Deux de ses attaques ont été perpétrées par des Arabes israéliens, et quatre d'entre elles par des Palestiniens, dont trois jeunes originaires de Jénine, où l'armée israélienne a multiplié les opérations ces dernières semaines.