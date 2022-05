L’institut émirati TRENDS et la chaîne internationale i24NEWS signent un accord de coopération sur la recherche

L’accord consistera en la production conjointe de contenu média, au partage de données et analyses

i24NEWS, la chaîne d’information internationale du groupe Altice basée en Israël et l’institut de recherche émirati TRENDS Research and Advisory ont signé un accord visant à renforcer la coopération en matière de recherche. L’accord consistera en la production conjointe de contenu média, au partage de données et analyses ainsi qu’à la participation d’experts de l’institut en tant que commentateurs et analystes dans les émissions de la chaîne i24NEWS.

L’accord a été signé par le PDG de TRENDS Research and Advisory, Dr Mohammed Abdullah Al-Ali et Frank Melloul, PDG d'i24NEWS, en présence des directeurs de départements de l’institut au siège de TRENDS à Abou Dhabi aux Émirats arabes unis.

L’institut TRENDS fournira à i24NEWS des données et analyses sur les résultats de ses recherches quant aux questions diplomatiques, politiques, sociales et économiques. L’accent sera mis sur les changements qui ont lieu au Moyen-Orient et plus particulièrement à la suite de la signature des Accords d'Abraham.

Dr Mohammed Abdullah Al-Ali, PDG de TRENDS affirme que la signature de l’accord avec i24NEWS contribuera à promouvoir la connaissance, la paix et la stabilité. Il précise que cet accord s’inscrit dans la volonté de TRENDS de renforcer les partenariats avec des groupes médias et instituts de recherche dans la région et dans le monde. Le PDG de TRENDS exprime également son enthousiasme à l’idée de collaborer avec une plateforme média telle qu’i24NEWS, reconnue pour la fiabilité et l’impartialité de ses informations.

Frank Melloul, PDG d'i24NEWS, fait part de sa satisfaction quant à la signature de cet accord, permettant à TRENDS de fournir à i24NEWS des données et analyses de qualité sur les changements qui surviennent au Moyen-Orient. Il ajoute qu’un tel accord vise à élargir les connaissances, et met en avant l’expertise de TRENDS en matière de recherche et d’analyse de données.

Pour sa part, Elyazia AlHosani, directrice du département média de TRENDS Research and Advisory, explique que l’institut se donne pour mission de fournir du contenu diversifié avec le plus haut niveau de professionnalisme et de précision possible. Elle ajoute que la collaboration avec la chaîne i24NEWS basée en Israël, survient alors qu’il est de plus en plus nécessaire de diffuser des informations fiables, de promouvoir des valeurs de tolérance et de coexistence, et de rejeter toutes formes de haine. Elle souligne que les coopérations entre médias et instituts de recherche permettent d’alimenter l’opinion publique avec des informations sourcées et fiables.