Malgré la normalisation avec Israël, les projets de construction de synagogue à Dubaï sont au point mort

Les autorisations pour la construction de bâtiments religieux sont limitées

Tous les samedis, dans des villas isolées sur la plage, des salles de banquet d'hôtels et des tours d'appartements de luxe à travers Dubaï, des Juifs viennent se recueillir dans certaines des synagogues les plus cachées du monde, alors même que les Émirats arabes unis encouragent la croissance spectaculaire et l'ouverture de leur communauté juive.

Selon les dirigeants juifs, les projets de construction d'un sanctuaire permanent pour la congrégation en pleine expansion de Dubaï sont au point mort.

La nouvelle communauté se heurte à des obstacles que les groupes religieux affrontent depuis longtemps dans cette fédération, où la religion officielle de l'État, l'islam, est étroitement surveillée, où la pratique des non-musulmans est contrôlée et où les édifices religieux sont limités.

La population d'immigrants juifs en forte croissance aux Émirats arabes unis - y compris un afflux d'Israéliens après la normalisation des relations entre les deux pays en 2020 et, récemment, de Russes après la guerre en Ukraine - peut se sentir plus libre que jamais d'exprimer son identité dans ce cheikat arabe autocratique, qui cherche à se présenter comme une oasis de tolérance religieuse.

Une crèche juive a vu le jour. De même qu'un mikveh, ou bain rituel. Les nouveaux restaurants casher font de bonnes affaires. Les récents Seders de Pessah ont attiré des milliers de personnes.

"Vous ne pouvez pas développer une communauté dans un hôtel", a déclaré Elie Abadie, rabbin principal du Conseil juif des Émirats.

"Cela donne un sentiment d'instabilité, de non-appartenance", a-t-il affirmé.

Les groupes religieux qui cherchent à établir de nouveaux édifices se heurtent à des règles alambiquées dans le pays, où les expatriés sont près de neuf fois plus nombreux que les musulmans émiratis. Dubaï n'a déclaré que deux zones d'espace constructibles pour des édifices religieux.

Sans espace public officiel pour exercer leur culte, les Juifs prient librement dans les complexes hôteliers cinq étoiles et les résidences privées de Dubaï.

"Une salle de banquet vous donne l'impression d'aller à une fête", a affirmé le rabbin Abadie, qui a déclenché une controverse sur Internet le mois dernier en appelant à la création d'une "enclave juive autonome" à Dubaï.

Il a déclaré que ses commentaires avaient été mal compris, mais a souligné l'urgence pour les Juifs de trouver un lieu permanent pour prier.

"Tant qu'il n'y aura pas de lieu central, la communauté se divisera", a-t-il averti.