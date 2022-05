Jénine: Tsahal mène une opération de grande ampleur, un policier du Yamam grièvement blessé

11 Palestiniens ont été arrêtés

L'armée israélienne a mené vendredi une opération de grande ampleur à Jénine en Judée-Samarie, pour démanteler une cellule terroriste.

Plusieurs terroristes s'étaient notamment retranchés dans une maison lorsque les forces de l'ordre sont intervenues. Au total, 11 Palestiniens dont Mohammed Al Dabai, membre du Jihad islamique, ont été arrêtés par l'armée israélienne.

De violents échanges de tirs ont éclaté entre émeutiers palestiniens et forces de l'ordre de Tsahal, au cours dequels un policier de l'unité anti-terroriste Yamam a été grièvement blessé et évacué à l'hôpital via hélicopère.

Les Palestiniens rapportent que Daoud Zabeidi, le frère de Zakaria Zabeidi qui était le commandant du groupe terroriste les Brigades des martyrs d'al-Aqsa et qui a participé à l'évasion des 6 prisonniers de Gilboa, a été touché par des coups de feu.

Les troupes de Tsahal se sont également rendues ce matin sur le lieu où la journaliste Shireen Abu Akleh a été tuée mercredi, pour faire avancer l'enquête, permettant de déterminer l'identité de l'auteur du tir mortel et procéder à une reconstitution de la scène.

La journaliste d'Al Jazeera a été tuée d'une balle dans la tête lors d'un échange de tirs entre émeutiers palestiniens et troupes israéliennes pendant un raid de Tsahal à Jénine visant à arrêter des terroristes.