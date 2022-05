Journée de la Nakba: le Hamas appelle à des rassemblements massifs sur le mont du Temple à Jérusalem

"Répéter l'appel à prendre d'assaut Al-Aqsa ne réussira pas à changer son [caractère] islamique"

Le groupe islamiste Hamas au pouvoir à Gaza appelle les "masses" palestiniennes à se rendre dimanche sur le mont du Temple (l'esplanade des Mosquées pour les musulmans) à Jérusalem afin de "déjouer les plans diaboliques de l'occupation", a déclaré le porte-parole du groupe, Hazem Qassem, dans un communiqué publié samedi.

Dimanche 15 mai marquera la Journée de la Nakba - qui commémore la "Catastrophe" que représente aux yeux des Palestiniens la création de l’État d’Israël.

La fête juive Pessah Sheni (deuxième Pâque juive), lors de laquelle les Juifs de l'Antiquité sacrifiaient l'agneau pascal s'ils en avaient été empêchés un mois plus tôt, sera également célébrée.

A cette occasion, le "Temple Organizations Staff" a publié mardi un message sur Facebook appelant les Juifs à visiter le lieu saint dimanche, afin de "promouvoir les commandements [religieux] associés au Temple".

"Répéter l'appel à prendre d'assaut Al-Aqsa ne réussira pas à changer son [caractère] islamique, et notre peuple la protégera avec fermeté", a averti samedi le porte-parole du Hamas.

"Les appels de groupes sionistes extrémistes à prendre d'assaut la mosquée Al-Aqsa dimanche, jour de la Nakba, et la permission des autorités d'occupation de le faire, constituent une escalade dangereuse et une provocation contre notre peuple et notre nation, et conduira à un affrontement dont l'occupation sioniste en supportera toutes les conséquences", a-t-il été souligné.

"Les incursions récurrentes dans la mosquée Al-Aqsa ne sont que des tentatives désespérées qui ne réussiront pas à changer les faits historiques selon lesquels la mosquée Al-Aqsa était et restera palestinienne, arabe et islamique", a poursuivi le communiqué.

"Nous appelons les masses de notre peuple à Jérusalem, en Cisjordanie occupée à se rendre à la sainte mosquée Al-Aqsa pour contrecarrer les plans diaboliques de l'occupation", a-t-il conclu.

Calme ces derniers jours, le mont du Temple a été le foyer de violents affrontements entre Palestiniens et forces de sécurité israéliennes pendant le mois du Ramadan, qui s'est terminé le 1er mai.

Vendredi, le président américain Joe Biden a discuté avec le roi de Jordanie Abdallah II, en visite à Washington, de "mécanismes" pour enrayer la violence en Israël et en Cisjordanie, selon la Maison Blanche.