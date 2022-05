Mort de S. Abu Akleh: le chef du Hamas à Gaza visite les bureaux d'Al Jazeera et affirme que la journaliste a été tuée "à deux reprises"

"Je ne me cache pas", a affirmé le chef du Hamas

Yahya Sinwar, le chef du Hamas à Gaza, a visité les bureaux d'Al Jazeera à Gaza ce samedi, suite à la mort de la journaliste Shireen Abu Akleh qui travaillait pour la chaîne qatarie.

"Shireen Abu Akleh a été tuée deux fois : la première lorsqu'ils l'ont abattue, et la deuxième fois avec les tentatives pour empêcher ses funérailles", a-t-il dit, faisant référence aux violences de la veille entre policiers et émeutiers, et pour lesquelles Israël a fait l'objet d'une condamnation par de nombreux pays.

Face à la polémique, le chef de la police israélienne, Yaakov Shabtai, a ordonné samedi au ministre de la Sécurité intérieure, Omer Barlev, de lui soumettre dans les prochains jours les conclusions d'une enquête sur la conduite des forces de l'ordre.

Cette visite constituait la première apparition publique de Yahya Sinwar depuis qu'Israël a appelé à le tuer au lendemain de l'attaque terroriste perpétrée à Elad en début de mois.

"Je ne me cache pas", a affirmé le chef du Hamas.