Isaac Herzog se rend à Abou Dhabi pour présenter ses condoléances après le décès du président émirati

Le président israélien Isaac Herzog se rend dimanche à Abou Dhabi pour rendre un dernier hommage au cheikh Khalifa ben Zayed Al-Nahyane, président émirati décédé vendredi, et présenter ses "sincères condoléances à toute sa famille et au peuple émirati", a-t-il été annoncé dans un communiqué.

Il sera accompagné des ministres de la Coopération régionale et des Communications, Issawi Frej et Yoaz Hendel pour une visite de quelques heures aux côtés d'autres dirigeants internationaux, dont notamment Emmanuel Macron.

Lors de ce déplacement, M. Herzog rencontrera le nouveau chef de l'Etat des Emirats arabes unis, Mohammed ben Zayed Al-Nayane.

"Je m'envole pour quelques heures aux Emirats Arabes Unis afin de présenter mes condoléances, au nom de l'Etat d'Israël, à mon ami, le nouveau président des Emirats Arabes Unis, Cheikh Mohammed ben Zayed Al-Nayane, à sa famille, et à l'ensemble des Emirats", a déclaré Isaac Herzog avant son départ.

"Au cours de la visite, je féliciterai le nouveau président des Émirats arabes unis et souverain d'Abou Dhabi pour sa nomination", a-t-il précisé, tandis que "dans une réalité mondiale de guerres, d'intérêts et de conflits, l'amitié a vraiment une grande valeur, et elle se mesure aussi, et peut-être en particulier, dans les moments de chagrin et de douleur".

"Le partenariat entre nos pays est un atout pour nous et pour toute la région, et il a été construit et est toujours construit par des dirigeants audacieux et avant-gardistes, comme l'était le cheikh Khalifa ben Zayed Al-Nahyane", a-t-il souligné.

"Son décès est une grande perte pour sa nation, et je crois et j'espère que son héritage - un héritage de paix, un héritage d'amitié entre les nations de cette région, un héritage de progrès et de prospérité - conduira à l'épanouissement et au développement, au progrès et à la paix au Moyen-Orient", a-t-il conclu.