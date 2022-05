L'Iran annonce qu'il pourrait reporter l'exécution d'Ahmedreza Djalali, un autre universitaire arrêté

Said Madani a été détenu à plusieurs reprises dans le passé

La police iranienne a arrêté l'universitaire et auteur Said Madani, accusé d'avoir agi "contre la sécurité" du pays et d'avoir des liens avec des États étrangers, a rapporté lundi l'agence de presse Mehr.

"Said Madani Ghahfarokhi, suspecté d'avoir des liens avec des pays étrangers et d'avoir commis des actions contre la sécurité du pays, a été envoyé en prison", indique le rapport.

Said Madani, 61 ans, professeur de sociologie à l'Université Allameh Tabatabai de Téhéran, a publié plusieurs livres sur les problèmes sociaux en Iran, notamment la prostitution, la violence contre les femmes, la maltraitance des enfants, la pauvreté et la toxicomanie.

Il a déjà été détenu à plusieurs reprises dans le passé, notamment en 2012 lorsqu'il a été condamné à six ans de prison.

Par ailleurs, l'Iran a indiqué lundi qu'il pourrait reporter l'exécution de l'universitaire irano-suédois Ahmedreza Djalali prévue plus tard ce mois-ci, selon un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères.

L'agence de presse ISNA avait rapporté plus tôt ce mois-ci que l'universitaire serait exécuté d'ici le 21 mai, après avoir été condamné à mort en 2017 pour espionnage au profit d'Israël.

Malgré l'éventuel report, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Saeed Khatibzadeh, a répété aux journalistes que "la peine de Ahmedreza Djalali était définitive", conformément à la décision de justice.

Cette condamnation a été vivement dénoncée par la communauté internationale, tandis que de nombreuses organisations de défense des droits de l'homme appellent à la libération de Ahmedreza Djalali.

Le mois dernier, un tribunal iranien a en outre condamné deux étudiants, reconnus coupables d'avoir saboté des installations publiques, tenté de coopérer avec des groupes d'opposition et diffusé de la propagande contre le système.