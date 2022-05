"Notre parti au gouvernement est un modèle pour les relations israélo-palestiniennes" (Mansour Abbas)

"Nous voulons faire de cette relation un objectif en soi"

Le député Mansour Abbas a affirmé mardi que l'inclusion de son parti dans le gouvernement actuel est une réalisation de l'"objectif d'intégration de la politique arabe dans la société israélienne".

"Nous voulons faire de cette relation un objectif en soi, et non un instrument", a déclaré Mansour Abbas, s'exprimant lors d'un symposium à l'Université Reichman à Hertzliya (centre).

"Cela va au-delà du quotidien. C'est valable pour les relations entre citoyens, mais si nous réussissons ce modèle... alors nous pourrons aborder la question plus complexe et plus difficile qui est la relation palestino-israélienne", a-t-il poursuivi.

Mansour Abbas a réitéré l'importance de "maintenir une perspective à long terme", car "il y a et il y aura toujours des pierres d'achoppement sur le chemin".

"Le progrès ne va pas dans une seule direction, il peut aussi revenir en arrière", a-t-il mis en garde.

Le chef du parti Ra'am a notamment rappelé l'explosion de violence de mai dernier dans plusieurs villes mixtes arabo-juives, parallèlement à l'opération militaire d'Israël contre le groupe terroriste Hamas dans la bande de Gaza.

"Nous avons formé la coalition deux à trois semaines après l'arrêt des événements", a-t-il rappelé, ajoutant que les négociations ont réussi parce que Ra'am s'est engagé à jouer un rôle actif dans la politique israélienne.