La radio i24NEWS bat au cœur d'un nouveau Moyen-Orient

i24NEWS lance sa radio en ligne !

La chaîne d'information internationale i24NEWS met à votre disposition sa propre radio pour une diffusion en direct des dernières actualités au cœur du Moyen Orient, des Etats-Unis et d'Europe.

La radio, disponible sur smartphone, tablette ou ordinateur, propose à ses auditeurs un journal de 30 minutes dès 7 heures du matin, des magazines et les rendez-vous d'information du soir.

Que vous soyez chez vous, en voiture ou au travail, i24NEWS vous propose de suivre toute l'actualité israélienne et du monde entier à travers des analyses de qualité, des débats passionnés et des chroniques sur les sujets les plus brûlants.

Pour découvrir la radio i24NEWS, cliquez sur le bouton "radio" sur le site ou sur l'application de la chaîne.