Cisjordanie: un responsable du Fatah avertit contre une escalade des tensions à Jénine

"Nous nous attendons à ce que l'armée assiège Jénine"

Shami al-Shami, un haut responsable de la faction au pouvoir du Fatah à Jénine en Cisjordanie a averti que la situation pourrait s'envenimer dans la région prochainement, rapporte le Jerusalem Post.

Shami a déclaré au Jerusalem Post que s'il n'y a pas de changement dans un avenir proche, "la situation va empirer et nous verrons plus d'assassinats et de destructions".

Shami entretient des relations étroites avec les différents groupes armés, notamment ceux basés dans le camp de réfugiés de Jénine. Ces dernières semaines, des opérations de Tsahal menées à Jénine ont permis de démanteler des cellules terroristes et d'empêcher des attentats prévus en Israël.

Shami a déclaré que lui et d'autres Palestiniens n'excluaient pas la possibilité que Tsahal lance une autre opération majeure dans le camp de réfugiés de Jénine, similaire à celle qui a eu lieu lors de l'opération Bouclier défensif en 2002.

Une telle opération, a-t-il averti, entraînerait "davantage de morts des deux côtés."

"Il semble que l'armée israélienne ait un plan pour éliminer les combattants du camp de Jénine par des incursions continues", a-t-il déclaré. "Nous nous attendons à ce que l'armée assiège Jénine et le camp de réfugiés, mais seulement après avoir complètement épuisé les combattants de la résistance."

Les hommes armés dans le camp, a-t-il dit, appartiennent à "des factions islamiques, et la plupart d'entre eux sont de très jeunes".

"Le Fatah a le devoir de résister à l'occupation. Les Brigades des martyrs d'Al-Aqsa font partie de la lutte ; ils ont perdu certains de leurs membres, tandis que d'autres ont été emprisonnés [par Israël]", a-t-il dit précisant n'avoir aucun doute quant au fait que la région de Jénine se dirige vers une nouvelle escalade, "que ce soit par l'armée ou les combattants de la résistance".

Afin de rétablir le calme, a ajouté le responsable du Fatah, "le gouvernement israélien doit arrêter les incursions militaires à Jénine, remettre les corps des Palestiniens tués par Tsahal ou lors d'attaques terroristes en Israël, et réaliser des progrès dans le processus politique avec les Palestiniens."

Ces derniers mois, Israël est frappé par une vague d'attentats terroristes qui a fait 19 morts.