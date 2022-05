Afghanistan: des présentateurs télé se couvrent le visage en signe de solidarité avec leurs collègues féminines

L'ordre donné aux présentatrices de se couvrir le visage est la dernière restriction édictée par les talibans

Les présentateurs télé masculins en Afghanistan se sont couvert le visage à l'antenne dimanche, en signe de solidarité avec leurs collègues féminines forcées de se couvrir le visage par les talibans.

Les présentateurs ont ensuite posté des photos d'eux sur Twitter accompagnées du hashtag #FreeHerFace.

https://twitter.com/i/web/status/1528678942311342081

La campagne a ensuite été reprise par des journalistes hommes et femmes et des présentateurs de nouvelles du monde entier, qui ont tweeté leurs propres selfies masqués en reprenant le hashtag accompagnés de messages de soutien aux femmes afghanes.

L'ordre donné aux présentatrices de télévision de se couvrir le visage est la dernière restriction touchant les femmes édictée par les talibans.

Depuis qu'ils ont repris le contrôle du pays l'été dernier, les dirigeants talibans ont bloqué l'accès des filles à l'enseignement secondaire, limité la liberté de mouvement des femmes, ainsi que leurs possibilités d'emploi et leur accès aux soins de santé.

https://twitter.com/i/web/status/1528717427873398784

Le 9 mai, les femmes et les filles à partir d'un certain âge ont reçu l'ordre de se couvrir le visage en public et même d'éviter de sortir de chez elles sauf en cas d'absolue nécessité.