Les Irakiens communiquant avec Israël de quelque manière que ce soit pourraient bientôt être exécutés (média)

Le projet de loi interdit également "l'assistance financière ou morale" à Israël

Les citoyens qui communiquent avec les Israéliens de quelque manière que ce soit seront condamnés à mort selon une loi anti-israélienne qui devrait entrer en vigueur en Irak, a rapporté lundi l'hebdomadaire britannique Jewish News.

La loi s'appliquera à tous les citoyens irakiens, aux étrangers en visite dans le pays et aux Irakiens à l'étranger, et s'étendra aux organisations liées à Israël et à la communication en ligne via les réseaux sociaux.

Le rapport a noté les implications considérables de la législation, qui va plus loin que les projets de loi similaires qui existent dans d'autres États arabes, tels que le Koweït.

Intitulé "Interdiction de la normalisation et de l'établissement de relations avec l'entité sioniste", le projet de loi interdit strictement "tout contact et toute communication, de quelque nature et par quelque moyen que ce soit, avec l'entité sioniste occupante, ses ressortissants et ses représentants, qu'il s'agisse de personnes, d'institutions ou d'organisations, pour quelque raison que ce soit".

Le projet de loi, qui a été présenté par le religieux chiite anti-occidental Moqtada al-Sadr, interdit également la "promotion de toute idée, idéologie, principe ou comportement israélien ou sioniste, sous quelque forme que ce soit", les contrevenants risquant "l'exécution ou l'emprisonnement à vie".

Il interdit également toute forme d'"assistance financière ou morale" à Israël ou à toute institution qui lui est affiliée, ce qui suscite des inquiétudes pour les Juifs irakiens vivant dans la région semi-autonome du Kurdistan - qui abritait autrefois une communauté juive dynamique qui s'est largement déplacée vers Israël depuis sa création.

Cette proposition de loi signifie que toute forme de contact entre des parents juifs du Kurdistan et d'Israël pourrait entraîner la peine de mort.

Le projet de loi doit encore recevoir l'approbation d'une sous-commission parlementaire, mais le Jewish News a cité des sources qui affirment qu'il pourrait se concrétiser.

En novembre 2021, le ministre irakien des Affaires étrangères avait déclaré que le pays ne prévoit pas de normaliser ses relations avec Israël dans un avenir proche à i24NEWS, lors d'une conférence sur la sécurité à Bahreïn.

En septembre 2021, plus de 300 Irakiens de haut-rang avaient appelé leur pays à normaliser les liens avec Israël dans un plaidoyer sans précédent en faveur d'une réconciliation régionale.