À Ramallah, le ministre turc des Affaires étrangères s'engage à soutenir les Palestiniens

Il a annoncé une série de nouveaux accords pour soutenir l'économie palestinienne en difficulté

Le ministre turc des Affaires étrangères a déclaré que l'amélioration des liens avec Israël ne se fera pas au détriment de l'engagement de la Turquie à soutenir les Palestiniens et de la solution à deux États comme solution au conflit.

Mevlut Cavusoglu s'est exprimé au siège administratif de l'Autorité palestinienne dans la ville de Ramallah, en Cisjordanie, lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue, Riyad Al-Maliki.

La rencontre de M. Cavusoglu avec les responsables palestiniens intervient un jour avant sa visite historique en Israël. Il s'agit de la première visite dans la région d'un haut responsable turc depuis 15 ans.

"Nous menons le processus de normalisation en coordination avec les autorités palestiniennes", a affirmé M. Cavusoglu.

"Notre soutien à la cause palestinienne est totalement indépendant de l'évolution de nos relations avec Israël", a-t-il assuré.

M. Cavusoglu a déclaré que le dialogue avec Israël "contribuera de manière importante à la réduction des tensions, comme il l'a fait pendant le Ramadan, et contribuera également à faire en sorte que la cause palestinienne soit entendue plus fortement."

Par ailleurs, le chef de la diplomatie turque a annoncé une série de nouveaux accords pour soutenir l'économie palestinienne en difficulté.

Durant sa visite à Ramallah, Mevlut Cavusoglu à signé neuf nouveaux accords avec l'Autorité palestinienne, notamment dans les domaines de l'agriculture, de l'éducation et du commerce.

Aux côtés de son homologue palestinien Riyad Maliki, M. Cavusoglu a annoncé s'engager à faire avancer les projets de construction d'une zone industrielle dans les territoires palestiniens.

"Les instructions ont été données et il n'y a pas de raison de reporter ce projet", a-t-il déclaré, annonçant également comme objectif des échanges bilatéraux annuels de 2 milliards de dollars et promettant davantage de bourses aux Palestiniens pour étudier en Turquie.

La visite du ministre des Affaires étrangères en Israël est un autre signe des efforts déployés par les deux anciens alliés pour améliorer des relations tendues depuis longtemps.

Plus tôt cette année, Isaac Herzog a rencontré le président turc Recep Tayyip Erdogan à Ankara, la première visite officielle d'un dirigeant israélien en 14 ans.