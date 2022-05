Un orchestre israélien se produit en Égypte pour la première fois depuis 40 ans

L'orchestre "Firqat Alnoor" a joué des classiques égyptiens à l'occasion du 74ème anniversaire d'Israël

Un orchestre israélien s'est produit en Égypte pour la première fois en 40 ans, surprenant les habitants en jouant des classiques égyptiens des années 50 et 60.

L'événement a eu lieu dans le cadre des célébrations du 74e anniversaire de l'indépendance d'Israël à l'ambassade d'Israël au Caire, selon un rapport publié mardi par le radiodiffuseur Kan.

Ariel Cohen, chef d'orchestre et cofondateur de l'orchestre Firqat Alnoor, a décrit l'"excitation" de pouvoir se produire dans ce pays arabe, qui a signé un accord de paix avec Israël en 1979, mais dont les relations sont restées froides.

"Je n'arrivais pas à y croire", a déclaré M. Cohen lors d'une interview accordée à Kan. "Je n'ai pas pu retenir mes larmes", a-t-il ajouté, soulignant l'accueil chaleureux que le groupe a reçu partout où il est passé.

"La musique égyptienne a toujours occupé une place importante dans ma vie artistique. Personnellement, me produire là-bas était pour moi un rêve devenu réalité", a-t-il affirmé.

"Le public égyptien qui a assisté à l'événement a été étonné de voir un orchestre israélien jouer de la musique égyptienne, et pas de la pop ou de la fusion, mais l'ADN de la musique égyptienne... et de la jouer comme on la jouait en Égypte dans les années 50 ou 60 - ils ont vraiment apprécié et nous ont complimentés. C'était un grand plaisir de jouer devant un tel public", a-t-il ajouté.

L'ambassadeur d'Israël en Égypte, Amira Oron, qui a lancé l'initiative, a vanté le "pouvoir de la musique" pour "rapprocher les gens".

"Il y avait beaucoup d'enthousiasme et d'excitation, ce qui prouve que la culture et la musique en particulier sont le meilleur pont pour relier les peuples et les pays", a déclaré Mme Oron.

"De tels événements sont le reflet de la concrétisation de mots comme 'paix' et 'stabilité'", a-t-elle fait valoir. "La visite a été rendue possible grâce au travail acharné du personnel de l'ambassade et a été accueillie avec beaucoup d'émotion par les nombreux invités, égyptiens et étrangers", a ajouté Mme Oron.

L'orchestre Firqat Alnoor (traduit de l'arabe par "le groupe de lumière") joue principalement de la musique arabe et méditerranéenne classique. Il a été créé en 2013 dans le but de promouvoir la musique partagée par les cultures juive et musulmane.