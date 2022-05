Journée de Jérusalem: le chef du Hezbollah déclare que la violation d'Al-Aqsa "fera exploser la région"

"Les groupes palestiniens se sont engagés à coordonner une réponse brutale à toute provocation"

Le chef du groupe terroriste du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a averti mercredi que si Israël violait la mosquée du Mont du Temple à Jérusalem, cela provoquerait "une explosion dans la région", ajoutant ses menaces à celles des groupes terroristes palestiniens concernant la marche des drapeaux du jour de Jérusalem.

La marche des drapeaux, qui aura lieu dimanche, attire généralement des milliers de personnes qui défilent dans le quartier musulman de la vieille ville pour atteindre le Mur occidental afin de marquer l'anniversaire de l'unification de la ville en 1967.

Dans un discours prononcé à l'occasion de l'anniversaire du retrait israélien du 25 mai 2000 de la zone de sécurité au sud du Liban, Nasrallah a mis en garde contre toute provocation dans les jours à venir.

"Je veux dire au gouvernement de l'ennemi et à ceux qui sont concernés par la situation régionale : toute violation de la mosquée Al-Aqsa et du Dôme du Rocher fera exploser la région", a averti Nasrallah. "Elle provoquera tous les peuples arabes et islamiques et toute personne libre", a-t-il affirmé.

Le Dôme du Rocher et la mosquée Al-Aqsa adjacente se trouvent sur le Mont du Temple, lieu le plus sacré du judaïsme. La mosquée Al-Aqsa est le troisième lieu le plus sacré de l'islam.

"Les factions de la résistance palestinienne en tant qu'entité ont décidé de répondre de façon claire et brutale et que si cela se produit, cela pourrait conduire les choses à une grande explosion à l'intérieur de la Palestine", a-t-il martelé.

Les groupes terroristes palestiniens de la bande de Gaza ont également mis en garde Israël contre la marche.