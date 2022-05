Le site a été le théâtre de plusieurs explosions par le passé, la plupart imputées à Israël

L'"accident" mortel dans la zone de Parchin, près de Téhéran, s'est produit dans l'une des "unités de recherche" du ministère iranien de la Défense, a déclaré jeudi ce dernier, précisant qu'il a causé la mort d'un "ingénieur" et blessé un autre.

"Mercredi soir, lors d'un accident qui s'est produit dans l'une des unités de recherche du ministère de la Défense dans la zone de Parchin, l'ingénieur Ehsan Ghad Beigi est devenu un martyr et l'un de ses collègues a été blessé", a annoncé le ministère peu après qu'un média officiel a fait état d'une personne tuée dans un "accident industriel" survenu près d'un complexe militaire au sud-est de Téhéran.

Le complexe militaire dans le secteur de Parchin a été soupçonné d'avoir accueilli des essais d'explosions conventionnelles applicables à l'énergie nucléaire.

Il a été le théâtre de plusieurs explosions mystérieuses par le passé, dont la plupart ont été imputées aux ennemis de l'Iran.

En juin 2020, l'explosion d'un réservoir de gaz dans une "zone publique" près du complexe militaire a été ressentie jusque dans la capitale, située à une trentaine de kilomètres, sans faire de victimes, selon le ministère iranien de la Défense.

Ces dernières années, l'Iran a été le théâtre de multiples explosions et dysfonctionnements mystérieux sur des sites industriels, énergétiques et militaires, dont beaucoup ont été imputés par Téhéran à Israël.

L'incident de Parchin survient quelques jours après qu'un responsable du Corps des gardiens de la révolution iranienne a été abattu par deux hommes armés à moto en plein Téhéran.

L'assassinat du colonel Hassan Sayyad Khodaei, survenu dimanche, présente les mêmes caractéristiques que les précédentes attaques en Iran imputées à Israël, comme celles visant les scientifiques nucléaires du pays.

Selon plusieurs médias israéliens et iraniens, Khodaei avait planifié des enlèvements et d'autres tentatives d'attaques contre des cibles israéliennes et juives dans le monde entier et était chargé de recruter des trafiquants de drogue et d'autres entités criminelles pour mener les attaques.

Mercredi, un responsable des services de renseignement a déclaré au New York Times qu'Israël avait affirmé aux responsables américains qu'il était à l'origine de cette élimination, et que l'objectif était de mettre en garde Téhéran contre la poursuite des activités d'une unité secrète qu'il aurait contribué à diriger.