Iran: visite du vice-Premier ministre russe pour discuter du renforcement des échanges bilatéraux

"La Russie fait partie des rares pays qui ont sincèrement soutenu l'Iran sous sanctions"

Le vice-Premier ministre russe a effectué une visite en Iran mercredi, afin de discuter du renforcement des échanges bilatéraux et de la coopération entre les deux pays.

Les discussions ont notamment porté sur des échanges énergétiques et la fourniture de biens, ainsi que la création d'un centre logistique pour favoriser le transport des marchandises, a indiqué mercredi le vice-Premier ministre russe Alexander Novak, alors que Moscou tente de trouver des marchés alternatifs face aux sanctions occidentales.

"L'Iran pourrait devenir une plaque tournante pour assurer le transport mutuel des marchandises", a souligné le vice-Premier ministre russe, précisant que le volume des échanges entre les deux pays pourrait tripler dans les prochaines années.

Les deux pays ont également discuté d'investissements dans certains projets pétroliers et gaziers, selon Alexander Novak.

"Nos projets phares de coopération, tels que la construction de la centrale nucléaire de Bushehr et de la centrale thermique de Sirik, jouent un rôle important dans l'élargissement des relations bilatérales", a déclaré le vice-Premier ministre.

"De tels projets donneront un nouvel élan à nos relations, augmenteront les échanges et élargiront les partenariats", a-t-il commenté, précisant que les échanges entre les deux pays avaient déjà atteint un record l'année dernière.

Les délégations russe et iranienne ont également discuté de la coopération bilatérales dans le secteur bancaire et financier.

"Malgré la situation actuelle, la Russie fait preuve de résilience pour continuer à croître économiquement", a-t-il ajouté.

"La Russie fait partie des rares pays qui ont sincèrement soutenu l'Iran sous sanctions, et alors qu'elle fait face aujourd'hui à une situation similaire, elle souhaite tirer profit de l'expérience iranienne et favoriser le développement d'importants projets commerciaux et économiques entre nos deux pays", a souligné Alexander Novak.