Al Jazeera saisira la CPI pour le "meurtre de la journaliste" et le "bombardement d'un bureau à Gaza"

La chaîne a formé une équipe juridique internationale pour remettre un dossier à la Haye

Al Jazeera a annoncé jeudi qu'elle allait soumettre à la Cour pénale internationale un dossier sur le meurtre de la reporter Shireen Abu Akleh.

La chaîne d'information basée au Qatar et l'Autorité palestinienne ont accusé les soldats israéliens de l'avoir délibérément tuée.

Israël rejette ces allégations en les qualifiant de "mensonge flagrant" et soutient qu'elle a été abattue au cours d'une fusillade entre des soldats et des terroristes palestiniens, et que seule l'analyse balistique de la balle - qui est détenue par l'Autorité palestinienne - peut déterminer qui a tiré le coup fatal.

Selon une déclaration du procureur en conférence de presse de l'AP, Shireen Abu Akleh a été la cible d'une balle de calibre 5.56 mm tirée par un "Ruger M40", un fusil de précision américain.

La journaliste américano-palestinienne portait une veste pare-balles sur laquelle était inscrite le mot "presse" et un casque de protection lorsqu'elle a été atteinte d'une balle juste sous la coupe de son casque.

Al Jazeera a déclaré avoir formé une équipe juridique internationale pour préparer un dossier à soumettre à la CPI. L'an dernier, la Cour a ouvert une enquête sur d'éventuels "crimes de guerre" israéliens.

Israël n'est pas membre de la CPI et a rejeté l'enquête qu'elle qualifie de "biaisée".

Al Jazeera a indiqué que le dossier comprendrait également le "bombardement israélien du bâtiment abritant ses bureaux dans la ville de Gaza pendant la guerre de l'année dernière entre Israël et le groupe militant Hamas", "ainsi que les incitations et les attaques continues contre ses journalistes opérant dans les territoires palestiniens occupés".