Journée de Jérusalem: "Israël ne semble pas avoir bien compris les messages de la résistance" (Hamas)

"La résistance ne peut pas rester les bras croisés face aux abus de l'occupation", a déclaré dimanche le porte-parole du groupe islamiste Hamas au pouvoir à Gaza, Fawzi Barhum, auprès de la chaîne libanaise al-Mayadeen.

La police israélienne est en état d'alerte dimanche à Jérusalem à l'occasion de la Marche des drapeaux qui doit débuter à 16H00 locales (13H00 GMT).

Des groupes de pèlerins juifs ont commencé à se rendre sur le mont du Temple malgré des affrontements mineurs entre émeutiers palestiniens et police israélienne, tandis que des centaines de fidèles assistent aux prières du matin au Mur des Lamentations pour marquer la Journée de Jérusalem.

"[Israël] semble ne pas avoir bien compris les messages de la résistance", a jugé F. Barhoum, qui "a établi des équations claires selon lesquelles Jérusalem, Al-Aqsa et le sang palestinien sont des lignes rouges".

Aucune menace ni ultimatum n'a toutefois été concrètement lancé par le responsable islamiste, mais les mises en garde des groupes palestiniens affluent.

"La plupart de nos forces opérationnelles sont déployées en état d'alerte maximale, prêtes à tout scénario", a réitéré le chef de la police, Kobi Shabtai.

"Nous ne permettrons à aucun instigateur et contrevenant de saboter les événements de la journée et de violer la loi et l'ordre", a-t-il souligné.