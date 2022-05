Iran: le chef des Gardiens accuse "les sionistes" du meurtre de Sayyad Khodaï, Israël renforce ses défenses aériennes

"L'ennemi l'a poursuivi depuis le cœur de la Maison Blanche et de Tel Aviv pendant des mois et des années"

Le chef des Gardiens de la Révolution (CGRI), le général Hossein Salami, a accusé lundi "les sionistes" d'avoir assassiné un de ses officiers à Téhéran la semaine dernière, jurant de se venger, Israël renforce ses défenses aériennes en marge de craintes d'une attaque de missiles ou de drones iraniens.

Le colonel Sayyad Khodaï des Gardiens de la révolution iraniens a été tué dimanche dernier de cinq balles dans sa voiture par deux motards non identifiés au beau milieu de la capitale.

Il était responsable de la sélection, de la communication et du recrutement de civils pour frapper des citoyens israéliens dans différentes parties du monde, a rapporté lundi le média d'opposition Iran International.

"Les martyrs qui sont assassinés par les sionistes ont un statut beaucoup plus élevé. Si Dieu le veut, nous nous vengerons des ennemis", a déclaré le général de division lors d'une visite à la famille du colonel Khodaï.

"L'ennemi l'a poursuivi depuis le cœur de la Maison Blanche et de Tel Aviv pendant des mois et des années, de maison en maison et de ruelle en ruelle pour le tuer à un moment donné", a détaillé le haut responsable militaire, selon l'agence de presse semi-officielle Tasnim.

"Ce martyr est d'une telle grandeur que l'ennemi se considère victorieux", a-t-il ajouté.

Les responsables sécuritaires israéliens craignent une attaque au missile ou au drone suicide par des groupes soutenus par l'Iran au Liban et en Syrie, a rapporté la chaîne publique Kan.

Divers systèmes de défense aérienne, dont le Dôme de fer, ont été placés en état d'alerte maximale et leurs déploiements ajustés en fonction de la menace.

Le Conseil de sécurité nationale a par ailleurs émis un avertissement de voyage pour les Israéliens en Turquie, précisant que le pays présentait un "niveau de risque élevé" pour les ressortissants de l'Etat hébreu.

Les autorités iraniennes n'ont encore identifié aucun suspect lié à l'assassinat, même si l'incident s'est produit au cœur de l'une des zones les plus sécurisées de Téhéran, la rue Mohahedin-e Eslam, qui abrite d'autres hauts responsables du CGRI et de sa force d'élite Al-Qods.