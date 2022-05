Accords d'Abraham: les échanges entre Israël et les Emirats ont atteint 2,5 milliards de dollars

"Nous devons l'essentiel de cette croissance à la paix et à la stabilité"

"Le volume des échanges entre les Émirats arabes unis et Israël a atteint 2,5 milliards de dollars en moins de deux ans, enregistrant une hausse d'un milliard de dollars au seul premier trimestre 2022", a déclaré vendredi le ministre du Commerce extérieur des Émirats, Thani bin Ahmed al-Zeyoudi, au Forum économique mondial de Davos.

"Nous devons l'essentiel de cette croissance à la paix et à la stabilité. En effet, si nous regardons ce qui s'est passé au cours des deux dernières années depuis la signature des accords d'Abraham, nous voyons que nous allons dans la bonne direction", a indiqué le ministre.

Thani bin Ahmed al-Zeyoudi a ajouté que 65 accords et protocoles d'accord avaient été signés entre les deux pays à ce jour, ajoutant que plus de 1 000 entreprises israéliennes étaient sur le point d'établir une présence commerciale aux Emirats cette année.

Evoquant les perspectives bilatérales, le ministre du Commerce extérieur émirati a noté qu'Abou Dhabi et Jérusalem progressaient vers la signature d'un accord de libre-échange, expliquant que celui-ci pourrait faire passer le commerce entre les deux pays à 5 ​​milliards de dollars par an. "Nous doublerons ces chiffres encore et encore", a-t-il prédit.

Selon le ministre, l'État hébreu et le royaume du Golfe envisagent également de poursuivre des collaborations dans les domaines de l'eau, de l'énergie, de la santé et des énergies vertes.