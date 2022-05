Iran: une agence de presse cite 5 experts israéliens que Téhéran pourrait prendre pour cible

Les cinq personnes, leurs familles et collègues sont "sous étroite surveillance jour et nuit", selon l'Iran

L'agence de presse semi-officielle iranienne Fars a publié lundi des détails sur cinq Israéliens qu'elle a prévenus qu'ils pourraient être pris pour cible par Téhéran, alors que la colère de la République islamique ne désemplit pas après l'assassinat d'un colonel des Gardiens de la révolution qu'elle a attribué à Israël.

Sous le titre "Les sionistes qui doivent vivre dans le secret", l'agence a affirmé que les cinq personnes, leurs familles et leurs collègues sont "sous étroite surveillance jour et nuit" et que de nombreuses autres personnes sont également des cibles potentielles.

L'agence, citant des "sources gouvernementales internes", affirme que les cinq personnes étaient "impliquées dans des actes de sabotage contre des pays islamiques et dans l'assassinat de militants de la Résistance islamique."

Les personnes citées sont Amos Malka, ancien chef de la direction du renseignement de Tsahal, Amir Levental, expert en cybersécurité, Gal Ganot, ancien officier supérieur de l'unité de renseignement 8200 de Tsahal, Inbal Arieli, cadre dans le domaine de la technologie, également ancien officier 8200, et Amit Meltzer, autre expert en cybernétique.

L'agence a également publié les photos des cinq personnes sous la mention "Wanted" (recherché ndlr).