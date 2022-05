Les EAU condamnent Israël pour avoir autorisé des "violations provocantes" sur le Mont du Temple

Abou Dhabi a demandé à Jérusalem d'assurer une "protection totale" sur le site

Les Émirats arabes unis ont appelé lundi les autorités israéliennes à réduire les frictions sur le Mont du Temple, au lendemain de l'autorisation donnée à un nombre record de Juifs de visiter le lieu saint à l'occasion de la Journée de Jérusalem.

Dans une déclaration, le ministère des Affaires étrangères des Emirats arabes unis a demandé à Israël d'assurer une "protection totale" sur le site, et a appelé au "respect" du rôle informel du Royaume hachémite de Jordanie en tant que gardien des lieux saints de Jérusalem.

La déclaration appelle également à la fin des "violations provocatrices" sur le Mont du Temple et demande à l'Etat hébreu de faire "preuve d'un maximum de retenue pour éviter toute nouvelle instabilité".

Selon la police israélienne, quelque 2.600 Juifs ont été autorisés à entrer sur le lieu saint dimanche, par groupes de 40 à 50 personnes, le matin et l'après-midi.

Le Mont du Temple, qui abrite également la mosquée Al-Aqsa, est administré par le Waqf, un organisme religieux géré et financé par la Jordanie. Le site est le lieu le plus sacré pour les Juifs tandis que la mosquée Al-Aqsa est le troisième sanctuaire le plus sacré de l'Islam, ce qui a fait de cette zone un point de tension majeur dans le conflit israélo-palestinien.

La déclaration des Émirats arabes unis fait suite à la condamnation de la Jordanie, de l'Autorité palestinienne et de l'Égypte dimanche.

L'Égypte a prévenu dans une déclaration que le fait d'autoriser un grand nombre de Juifs à visiter le site conduisait à "une escalade des tensions".