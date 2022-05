Chariots de feu: B. Gantz et A. Kohavi à Chypre pour assister à l'exercice militaire et saluer "l'alliance stratégique" entre les nations

"Nous avons une armée entraînée prête à relever les prochains défis qui nous menacent"

Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, s'est rendu à Chypre mardi pour assister au déroulement d'un important exercice militaire israélien qui vise à simuler des combats contre le groupe chiite libanais Hezbollah.

"C'est le point culminant de l'un des exercices les plus importants et les plus laborieux que nous ayons menés depuis des années", a déclaré l'ancien chef d'Etat-major.

Des centaines de soldats de l'armée israélienne se sont rendus sur l'île pour participer à la dernière semaine de l'exercice "Chariots de feu" qui prépare Israël à une guerre multi-fronts.

"J'ai été impressionné par [les troupes], et je le dis à tout le monde, à tous les citoyens d'Israël, que nous avons une armée entraînée prête à relever les prochains défis qui nous menacent", a affirmé M. Gantz dans un enregistrement vidéo.

Remerciant la république de Chypre d'avoir accueilli les troupes de Tsahal, il a ajouté que cela illustrait "la profondeur de l'alliance stratégique entre les deux pays".

"Je suis très heureux d'être venu ici aujourd'hui et je suis très fier de ce que j'ai vu", a-t-il par ailleurs souligné.

"Tsahal se prépare constamment à des opérations, dans diverses circonstances, et infligera un coup sévère à quiconque menacera les citoyens de l'État d'Israël", a-t-il martelé.

Le chef d'Etat-major israélien Aviv Kohavi, a également assisté aux manœuvres, estimant que les forces participant à l'exercice faisaient "preuve d'un très haut niveau de professionnalisme et de préparation à l'action".

"La coopération avec l'armée chypriote est une autre façon d'exprimer les capacités opérationnelles et importantes de Tsahal", a-t-il déclaré dans un communiqué.

"C'est un élément clé de la coopération stratégique et du renforcement des liens entre Tsahal et l'armée chypriote", a-t-il précisé.