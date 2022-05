Israël: les projets de construction de logements dans la zone E1 remis à l'ordre du jour

Une réunion pour discuter des objections aux programmes est prévue le 18 juillet

Le ministère israélien de la Défense prévoit de faire avancer un projet de logement controversé dans la zone E1 de la Cisjordanie, un plan retiré du calendrier en janvier dernier sous la pression internationale.

L’organe du ministère chargé d'autoriser la construction en Cisjordanie a annoncé une réunion le 18 juillet pour discuter des objections aux programmes ayant reçu l’approbation initiale, deux projets totalisant 3.412 logements dans la zone E1.

Les logements seraient édifiés à l'est de Maale Adumim, brisant la contiguïté entre les quartiers palestiniens de Jérusalem-Est et les villes palestiniennes de Ramallah et Bethléem.

"Nous ne pouvons pas faire de choses stupides qui nous empêchent de trouver une solution à deux États. Nous ne pouvons pas laisser les Israéliens poursuivre la croissance des colonies à Jérusalem-Est ou en Cisjordanie", avait déclaré au mois de mars l'ambassadeur des États-Unis en Israël, Thomas Nides.

Les objections contre les projets ont été déposées par un grand groupe d'avocats palestiniens ainsi que plusieurs groupes de défense des droits israéliens.

Cet ordre du jour a été publié moins de trois semaines avant l'arrivée du président américain Joe Biden, dont la visite est prévue fin juin.