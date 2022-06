Cisjordanie: tentative d'attaque au couteau contre des soldats à un point de contrôle, la terroriste neutralisée

Les soldats postés en Cisjordanie sont les cibles d'attaques ou de tentatives d'attaques régulières

Une tentative d'attaque au couteau contre des soldats s'est produite au point de contrôle d'Al-Aroub près de Hébron en Cisjordanie ce mercredi.

La terroriste a été neutralisée par les forces de sécurité.

Les forces israéliennes postées en Cisjordanie sont les cibles d'attaques ou de tentatives d'attaques régulières par des terroristes palestiniens.

Alors qu'Israël a été confronté ces derniers mois à un regain d'attentats à Jérusalem et d'autres grandes villes du pays, l'armée, le Shin Bet et les forces de police mènent des arrestations quasi quotidiennes dans des villes et villages palestiniens de Cisjordanie afin de démanteler des cellules terroristes.