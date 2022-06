Après l'Irak, les Houthis du Yémen criminalisent les liens avec Israël

"La Palestine est la question principale et primordiale du monde musulman"

Le gouvernement des rebelles houthis au Yémen a adopté mercredi une loi interdisant tout processus de normalisation avec Israël, et criminalisant tout contact avec l'État juif ou ses citoyens, a rapporté le quotidien Israel Hayom.

Cette décision fait suite à une loi adoptée en Irak la semaine dernière, qui interdit toute normalisation avec Israël, y compris les liens commerciaux, les rendant passibles de la prison à vie ou de la peine de mort.

Un communiqué du Premier ministre houthi Abdelaziz ben Habtoor a déclaré que cette décision était motivée par le fait que "la Palestine est la question principale et primordiale du monde musulman".

"Nous sommes aux côtés de la nation palestinienne et de sa lutte face aux menaces israéliennes contre le complexe de la mosquée Al-Aqsa et la ville occupée d'al-Quds", a affirmé Habtoor, en utilisant le nom arabe de Jérusalem.

Selon les rapports des médias arabes, il a également noté que les "provocations et violations israéliennes flagrantes" d'Al-Aqsa - le troisième site le plus sacré de l'Islam après La Mecque et Médine en Arabie Saoudite - font "partie des tentatives du régime israélien de se mettre en position de victoire" dans la vague des Accords d'Abraham de 2020.

Dimanche, un membre haut placé d'Ansar Allah (administration qui réglemente la vie quotidienne de millions de Houthis), soutenue par l'Iran, a exhorté le monde arabe à boycotter les produits fabriqués dans les pays qui entretiennent des liens avec Israël.

"En tant qu'Arabes et musulmans, nous devons appliquer le boycott des produits fabriqués par les pays qui soutiennent le régime sioniste", a déclaré Mohammed al-Bukhaiti à la télévision Al-Mayadeen, un média libanais affilié au Hezbollah.

Selon l'agence de presse iranienne PressTV, il a également averti que "les États-Unis, la Grande-Bretagne et les pays qui sont les principaux soutiens d'Israël souffriront beaucoup d'une campagne d'embargo."