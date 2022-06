Les Saoudiens sont la "clé" de tout accord de paix israélo-palestinien, estime Issawi Frej

Le ministre de la Coopération régionale regrette que les Palestiniens aient rejeté les accords d'Abraham

Le journal anglophone Arab News, basé à Riyad, a publié une interview du ministre de la Coopération régionale, Esawi Frej, qui devient alors le premier ministre du gouvernement israélien à être interviewé par ce média.

Cet entretien a eu lieu alors que les médias israéliens affirment que des contacts entre Israël et l'Arabie saoudite se produisent pour améliorer les relations bilatérales.

M. Frej estime que les dirigeants saoudiens représentent un "élément clé de tout ce qui a trait à un accord de paix entre Israël et les Palestiniens".

Au cours de l'interview, M. Frej a également déclaré que l'Arabie saoudite était "très, très importante" pour les musulmans d'Israël, qui la considèrent comme le défenseur des lieux saints islamiques.

Par ailleurs, le ministre a affirmé que les pourparlers de paix entre Israël et les Palestiniens ne sont pas une priorité absolue pour le gouvernement israélien actuel, la "moitié du gouvernement" étant favorable à une solution à deux États et l'autre moitié s'opposant à cette idée.

Selon lui, le mieux que l'on puisse espérer est qu'"Israël soutienne l'économie et les institutions gouvernementales de l'Autorité palestinienne, une question sur laquelle l'ensemble du gouvernement est d'accord", a-t-il soutenu.

Au cours de l'interview, M. Frej a martelé que l'Autorité palestinienne a commis "une erreur en rejetant les accords d'Abraham".

"Le progrès est le bienvenu", a-t-il dit, et les Palestiniens auraient dû "faire partie de ce mouvement".

L'Arabie saoudite, Israël et les États-Unis sont en train d'élaborer un accord tripartite en vertu duquel Riyad ouvrira son espace aérien aux compagnies aériennes israéliennes, sans restriction, et Israël, en échange, donnera son feu vert à un transfert de souveraineté sur les îles de la mer Rouge Tiran et Sanafir de l'Égypte aux Saoudiens, a rapporté le quotidien Israel Hayom.

De leur côté, les États-Unis devront lever progressivement leur boycott du prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, que Washington rend responsable du meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, qui résidait aux États-Unis et qui publiait des articles critiques à l'égard de la famille saoudienne dans le Washington Post.

Si les États-Unis lèvent les sanctions contre MBS, les Saoudiens augmenteront leur production de pétrole afin d'aider les États-Unis à faire face à la hausse du coût du pétrole résultant de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.