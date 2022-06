Un restaurant israélien à Dubaï victime d'une campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux

"Ça les ronge qu'il y ait un restaurant israélien dans le centre de Dubaï"

Les Palestiniens ont lancé une vaste campagne de dénigrement contre le restaurant israélien "TLV" à Dubaï afin de le déclasser sur Google et nuire à sa réputation, a rapporté Gil Gurevitch, propriétaire de l'établissement à Channel 12.

"Ça les [Palestiniens] ronge qu'il y ait un restaurant israélien dans le centre de Dubaï", a-t-il affirmé.

La page de M. Gurevitch a été notée 4,8, et après l'attaque, elle est tombée à 3,7. Le contenu a d'abord été publié sur la page Instagram du journaliste Nadav Bornstein, et depuis lors, la note a légèrement augmenté à 3,9.

"Nous étions notés 4,8 et tout était parfait. Soudain, boom, j'ai vu une étoile l'une après l'autre, et je me suis dit que ce n'était pas possible. La plupart des clients de notre restaurant sont Juifs, et j'ai vu que toutes les notes étaient mises par des Arabes", a-t-il ajouté. M. Gurevitch a ensuite vérifié l'identité des internautes qui notaient : "Je suis entré pour voir qui ils étaient et j'ai vu que c'étaient des Palestiniens qui postaient des choses pro-palestiniennes sur leurs pages Facebook, et il y avait aussi des commentaires tels que 'Vous avez volé notre nourriture'".

Un jour il y a eu "une attaque de 20 notes d'une étoile en deux heures. Ils ont aussi essayé sur Instagram et je les ai bloqués", a-t-il précisé.

"Cela n'affecte pas les Israéliens qui viennent chez moi, mais pour que ce restaurant soit attractif pour tout le monde, sa note doit être élevée, et avec cette attaque palestinienne, ce n'est tout simplement pas possible", a-t-il ajouté.