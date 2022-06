Liban/Gaz offshore: Israël assure qu'il ne fait pas de forage dans la zone contestée

"La plateforme Karish est un actif stratégique de l'État d'Israël"

Le ministre de la Défense Benny Gantz, le ministre des Affaires étrangères, Yaïr Lapid, et la ministre de l'Energie Karine Elharrar, ont publié mercredi une déclaration commune dans un contexte de tensions avec le Liban au sujet du forage dans la plateforme de Karish.

Le Liban et Israël - qui n'ont pas de relations diplomatiques et se considèrent mutuellement comme des États ennemis - mènent depuis près de deux ans des pourparlers indirects sous l'égide des États-Unis afin de résoudre un conflit frontalier maritime.

Le Liban a réagi avec colère cette semaine après l'installation d'une nouvelle plateforme gazière sur le champ de gaz naturel offshore de Karish, qui, selon Israël, fait partie de sa zone économique exclusive reconnue par les Nations unies et qui, selon Beyrouth, se trouve dans une zone contestée.

"La plateforme Karish est un actif stratégique de l'État d'Israël et elle est destinée à extraire les ressources énergétiques et le gaz naturel dans la zone économique de Jérusalem et à faire progresser l'économie verte du pays", indique la déclaration conjointe.

"Avec son ancrage, la plateforme est située en territoire israélien, à plusieurs kilomètres au sud de la zone sur laquelle se déroulent les négociations entre l'État d'Israël et la République du Liban, sous la médiation des États-Unis. La plateforme ne pompera pas de gaz dans le territoire contesté", poursuit-elle.

"L'État d'Israël donne la priorité à la protection de ses actifs stratégiques, et est prêt à les défendre ainsi que la sécurité de ses infrastructures, le tout dans le respect de ses droits", ajoute la déclaration.

"Dans le même temps, nous appelons la République du Liban à accélérer les négociations sur la frontière maritime. La localisation de sources d'énergie basées sur le gaz peut grandement aider l'économie du Liban et ses citoyens, et il est dans l'intérêt de Beyrouth de faire avancer le dialogue sur cette question. Nous espérons que cela se produira", ont-ils conclu.

Lundi, le secrétaire général adjoint du Hezbollah, a mis en garde Israël contre toute exploitation du champ de gaz naturel offshore revendiqué par le Liban, affirmant que le groupe terroriste est "prêt à agir, y compris par la force", contre les opérations israéliennes dans le champ de Karish.