Naftali Bennett se rend à Abou Dhabi pour rencontrer le président Cheikh Mohammed ben Zayd

Le Premier ministre israélien Naftali Bennett a atterri à Abou Dhabi jeudi où il rencontrera le nouveau président des Émirats arabes unis, le Cheikh Mohammed ben Zayd.

Le dirigeant israélien a été reçu par le ministre des Affaires étrangères Cheikh Abdallah ben Zayed.

Plus tard dans la journée, le Premier ministre rendra visite au Cheikh Mohammed ben Zayd dans son palais privé et les deux hommes tiendront une réunion de travail prolongée avec leurs états-majors.

Les dirigeants discuteront d'une série de questions régionales.

"J'exprimerai à la famille royale mes condoléances et celles du peuple d'Israël pour le décès du président Cheikh Khalifa ben Zayd. Il a contribué à ouvrir la voie à un partenariat entre Israël et les Emirats - nous le renforçons aujourd'hui", a déclaré Naftali Bennett avant de prendre l'avion pour les Emirats.

"Nous construirons ensemble encore davantage le lien privilégié entre les deux pays pour la croissance et la sécurité des deux peuples. Je félicite l'Agence internationale de l'énergie atomique pour la décision du Conseil des gouverneurs, une décision qui indique clairement que l'Iran continue de jouer et de dissimuler ses actions", a-t-il poursuivi.

"Nous voyons d'une part les mensonges et l'hypocrisie de l'Iran et d'autre part la position juste des pays du monde dans la distinction entre le bien et le mal, quand ils disent clairement : l'Iran cache des choses. Nous ne lâcherons rien à ce sujet", a-t-il conclu.

Les Emirats arabes unis et Israël ont signé les Accords d'Abraham en septembre 2020 sous l'égide des Etats-Unis, afin de normaliser leurs relations diplomatiques.