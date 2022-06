Rencontre entre le Premier ministre israélien et le président émirati à Abou Dhabi

Les opportunités d'échanges dans différents secteurs étaient au cœur des discussions

Le Premier ministre israélien s'est rendu à Abou Dhabi ce jeudi afin de rencontrer le président émirati Mohamed ben Zayed Al Nahyan.

Naftali Bennett a tout d'abord présenté ses condoléances à Mohamed ben Zayed Al Nahyan pour le récent décès de son frère et prédécesseur, Cheikh Khalifa ben Zayed Al Nahyan. Le chef de gouvernement israélien a notamment salué le rôle joué par ce dernier pour étendre les ponts de communication et de paix dans le monde, selon un communiqué publié par Abou Dhabi.

Le Premier ministre a également félicité Cheikh Mohamed ben Zayed pour son élection à la présidence du pays et lui a présenté ses vœux de réussite. Il a affirmé qu'Israël se réjouissait de travailler conjointement avec les Émirats arabes unis pour élargir les horizons de coopération bilatérale pour le bénéfice et la prospérité de leurs peuples et des peuples de la région.

Au cours de la réunion, le président émirati et le Premier ministre israélien ont largement discuté des opportunités d'échanges dans les secteurs économique et financier, ainsi que dans les domaines de la sécurité alimentaire et de la santé.