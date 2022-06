Les plages de Gaza propices à la baignade pour la première fois depuis des décennies

Le travail de l'organisation israélo-palestino-jordanienne sur le dessalement a amélioré la qualité de l'eau

Pour la première fois depuis des décennies, les plages de la bande de Gaza sont devenues propices à la baignade, selon un rapport de Reuters jeudi, à la suite d'un projet de nettoyage de la mer Méditerranée qui a été financé par diverses organisations internationales et un groupe écologiste israélo-palestinien-jordanien.

EcoPeace, dont le siège se trouve à Tel-Aviv, Ramallah et Amman, s'efforce de faire progresser la coopération environnementale en Israël, en Jordanie et dans l'Autorité palestinienne, en mettant l'accent sur les questions liées à l'eau et à l'action climatique. Elle gère également de nombreux programmes éducatifs pour les jeunes de la région.

L'un de ses derniers projets, baptisé "Green Blue Deal", prévoit la construction d'usines de désalinisation de l'eau à Gaza dans le cadre d'un plan plus vaste visant à coordonner les ressources en eau et en énergies renouvelables.

EcoPeace et d'autres organismes ont financé des recherches sur la faisabilité du projet global et ont plaidé pour sa mise en œuvre, selon un rapport de décembre 2020 du groupe.

Gaza souffre d'une crise importante de l'eau, les systèmes de filtration de l'eau étant insuffisants pour subvenir aux besoins de ses 2,3 millions d'habitants.

Un rapport de la Banque mondiale a indiqué que plus de 95% de l'eau à Gaza n'était pas potable et que les sources d'eau souterraines existantes n'étaient pas durables et étaient contaminées. Plus de 97% des habitants de Gaza s'approvisionnent en eau auprès de sources non réglementées, ajoute le rapport.

EcoPeace participe au dessalement de l'eau à Gaza depuis 2016, a déclaré le cofondateur de l'organisation et directeur pour Israël, Gidon Bromberg, aux informations de Channel 12.