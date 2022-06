Mahmoud Abbas rencontre une délégation américaine à Ramallah

La rencontre a eu lieu en prévision d'une visite attendue dans la région de Joe Biden

Une délégation américaine menée par la secrétaire d'Etat adjointe pour le Moyen-Orient Barbara Leaf a rencontré samedi soir à Ramallah le président palestinien Mahmoud Abbas, en prévision d'une visite attendue dans la région de Joe Biden.

Au cours de cet entretien, M. Abbas a réitéré sa demande de retirer l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) de la liste américaine des entités terroristes, et de rouvrir le bureau de l'OLP à Washington et le consulat américain pour les Palestiniens à Jérusalem, fermés sous l'administration de Donald Trump, ont indiqué ses services dans un communiqué.

M. Abbas et Mme Leaf, qui a entamé samedi une visite de trois jours en Israël et dans les Territoires, ont discuté des "relations américano-palestiniennes, de l'aide aux Palestiniens et du renforcement des relations", a indiqué de son côté le Département d'Etat américain sur Twitter.

Le président américain Joe Biden s'était engagé à rouvrir le consulat américain pour Jérusalem-Est, fermé sous Donald Trump dont l'administration avait reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël, suscitant ainsi l'ire des Palestiniens qui aspirent à faire de la partie orientale de la ville la capitale de leur futur Etat.

Or Israël s'oppose à la réouverture de ce consulat pour les Palestiniens à Jérusalem, suggérant plutôt aux Etats-Unis d'ouvrir cette mission diplomatique à Ramallah, siège de l'Autorité palestinienne en Cisjordanie.

Au cours des derniers jours, les Etats-Unis ont changé le nom de leur antenne pour les Palestiniens - passée d'Unité des Affaires palestiniennes à Bureau pour les Affaires palestiniennes - sans toutefois la définir comme un consulat.

Ce bureau "opère sous les auspices de l'ambassade américaine à Jérusalem mais fait rapport des questions de fond directement" au département d'Etat à Washington, a indiqué à l'AFP le porte-parole de cette nouvelle structure qui vise à "renforcer" la manière dont les diplomates américains rapportent de la question palestinienne.