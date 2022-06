La monnaie iranienne atteint son plus bas niveau historique suite aux sanctions américaines

Samedi, un dollar américain s’échangeait contre 332.000 rials

La monnaie iranienne a chuté dimanche pour atteindre sa valeur la plus basse jamais enregistrée, alors que les négociations visant à relancer l'accord sur le programme nucléaire de Téhéran avec les puissances mondiales restent dans l'impasse.

Samedi, un dollar américain s’échangeait contre 332.000 rials, soit une variation de plus de 4,4 % par rapport au 1er juin, date à laquelle le dollar s'échangeait contre 318.000 rials.

La monnaie iranienne s’est ainsi effondrée depuis 2015, lorsque Téhéran et les puissances mondiales ont signé le fameux accord. A l’époque, un dollar s'échangeait contre 32.000 rials

Le rial a ainsi atteint son plus bas niveau alors que les sanctions américaines contre le pays sont toujours en vigueur. L'économie iranienne est en grande difficulté, principalement en raison du retrait des États-Unis de l'accord nucléaire de 2015, et du rétablissement par Washington des sanctions sur les secteurs pétrolier et bancaire iraniens.

Les pourparlers menés à Vienne pour renouveler l'accord sont dans l'impasse depuis des mois.

En réponse au retrait des États-Unis et aux sanctions, l'Iran a renoncé à certains de ses propres engagements dans le cadre de l'accord et a intensifié ses activités depuis. Téhéran a ainsi enrichi de l’uranium au-delà des limites fixées par le pacte, connu officiellement sous le nom de plan d'action global conjoint (JCPOA).

Les efforts visant à relancer l’accord ont été ralentis la semaine dernière, quand l'Iran a annoncé son intention d’installer de nouvelles centrifugeuses d'enrichissement d’uranium et de retirer des dizaines de caméras de surveillance de l’AIEA (Agence internationale pour l’énergie atomique), sur des sites nucléaires dans le cadre de l'accord de 2015.