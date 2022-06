Israël a survolé l'espace aérien libanais au moins 22.000 fois au cours des 15 dernières années (étude)

La recherche a été menée par l'artiste Lawrence Abu Hamdan basé à Beyrouth

Les avions de l'armée de l'air israélienne ont survolé l'espace aérien libanais au moins 22.000 fois au cours des 15 dernières années, rapporte le Jerusalem Post.

Le site Web, AirPressure.info, révèle que 22.111 avions de chasse, avions de reconnaissance, véhicules aériens sans pilote et missiles israéliens ont volé dans le ciel libanais pendant huit ans et demi, la plupart des vols ayant duré en moyenne quatre heures et 35 minutes.

Un vol d'UAV en septembre 2008 a duré 770 minutes (près de 13 heures). Un autre en août de la même année avait duré 1.135 minutes (près de 19 heures) et a survolé Aitaroun, Zahla, Riyaq, Baalbek, Ras el Matn, Baabda, Beyrouth, Aley et Naquoura.

Un autre vol a quant à lui duré 1.125 minutes au-dessus des villages du sud du Liban de Kfar Kila, Kfar Chouba et Naquoura.

"La durée combinée de ces vols s'élève à 3.098 jours. Cela représente 8,5 ans d'occupation continue du ciel libanais," annonce le site.

Le site a également répertorié 243 lettres de violations israéliennes par le Liban au Conseil de sécurité de l'ONU et 11 articles évalués par des revues scientifiques qui détaillent les effets physiologiques aigus du bruit causé par les avions, y compris l'hypertension ou encore les troubles du sommeil.

"Ces incursions aériennes sont une violation sans précédent de la vie privée d'une population par une nation étrangère", a déclaré le site.