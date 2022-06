Iran: seconde mort mystérieuse d'un expert du secteur aérospatial dimanche

Ces disparitions s'ajoutent à la liste de morts mystérieuses et d'assassinats en Iran ces dernières semaines

Deux employés du secteur aérospatial iranien ont été retrouvés morts dimanche dans des circonstances mystérieuses.

Mohammed Abdus, employé du centre spatial de Samanan a été tué "alors qu'il était en service", selon les médias locaux.

Quelques heures auparavant, Ali Kamani, membre de l'armée de l'air des Gardiens de la révolution, est mort dans un accident de voiture.

"Deux responsables de l'aérospatiale iraniens martyrisés lors d'une mission", a annoncé l'agence iranienne Fars.

Ces décès dans des circonstances non élucidées s'ajoutent à la liste de morts mystérieuses et d'assassinats non revendiqués de membres des Gardiens de la révolution et de scientifiques ces dernières semaines.

Ayub Anthzari, un expert aérospatial travaillant sur le programme iranien de missiles, a été retrouvé sans vie début juin, tandis que le colonel Hassan Sayed Khodai, haut responsable du CGRI a été assassiné par arme à feu à la fin du mois de mai.

D'après une information publiée par le New York Times, Israël aurait averti les Etats-Unis qu'il se trouvait derrière l'assassinat du colonel Khodai, impliqué dans des actes terroristes contre des cibles israéliennes en Afrique et en Amérique du Sud.

Alors que Téhéran a promis de venger la mort du haut responsable des Gardiens de la révolution, Israël a déjoué ces derniers jours des tentatives d'attaque contre des touristes israéliens en Thaïlande et en Turquie, et a relevé son niveau d'alerte dans ce dernier pays.

Cette série de disparitions en Iran intervient alors que le Premier ministre israélien Naftali Bennett a indiqué que l'Etat hébreu était "passé à la vitesse supérieure" dans son offensive contre l'Iran.