Syrie: Israël aurait menacé Bachar al-Assad en cas de poursuite des transferts d'armes iraniens

Israël aurait commencé à préparer des opérations dans certaines zones sans en informer la Russie

Israël aurait averti Bachar al-Assad que l'un de ses palais deviendrait une cible pour les forces de Tsahal lors d'un prochain raid sur la Syrie, s'il continuait à autoriser les tentatives de l'Iran de transférer des armes via le pays.

L'information a été relayée ce mardi par Elaph, un site d'information arabe opérant à Londres, citant une source israélienne de haut niveau.

Selon le site, Israël aurait commencé à préparer des opérations dans certaines zones sans en informer la Russie, contrairement à ses frappes précédentes dont il a toujours averti la Russie avant même qu'elles ne se produisent.

Citant la même source israélienne, Elaph affirme que les opérations de Tsahal auraient commencé à se déplacer vers le sud de la Syrie, soit au-delà de la bande frontalière de 80 km mentionnée dans l'accord en vigueur entre la Russie et Israël.

L'armée israélienne a bombardé la semaine dernière des pistes de l'aéroport international de Damas, dans un premier signal au gouvernement syrien afin qu'il adopte une ligne plus ferme contre l'utilisation par l'Iran du territoire et de ses infrastructures pour fournir des armes au Hezbollah et à ses proxys.