Bahreïn: large remaniement ministériel pour renforcer la reprise post-Covid

Bahreïn est endetté à hauteur de 129% de son PIB selon les derniers chiffres de 2021 fournis par le FMI

Bahreïn a procédé à un important remaniement ministériel, avec 17 changements de ministres mardi, le pays cherchant à relancer et à diversifier son économie après la pandémie de Covid-19.

Ce remaniement qui inclut l'arrivée d'un nouveau ministre du pétrole est le premier de cette importance depuis 20 ans.

"Le remaniement intervient à un moment charnière, à l'ère de la reprise économique post-Covid" pour que le pays s'adapte à une nouvelle phase, a indiqué un communiqué gouvernemental transmis à la presse.

Le ministre du Pétrole Mohammed ben Moubarak fait partie des 13 nouveaux arrivés composant le gouvernement de Salmane ben Hamad Al-Khalifa, à la fois prince héritier et Premier ministre du royaume.

Sur les 22 ministres du gouvernement, quatre femmes détiennent des portefeuilles dont ceux de la Santé, du Logement, du Développement durable et du Tourisme. Le dernier remaniement ministériel remonte à 2002.

La flambée des prix du pétrole et la croissance du PIB hors produits pétroliers devraient toutefois aider le royaume à mener des réformes économiques et à équilibrer son budget, avait estimé le FMI le mois dernier.

Allié de l'Arabie saoudite et des Emirats arabes unis, et en froid avec l'Iran et le Qatar, Bahreïn (1,7 million d'habitants) est régulièrement accusé par le Parlement européen et les ONG de graves violations des droits de l'Homme, en particulier depuis le Printemps arabe de 2011.