Deux personnes enterrées en Syrie pendant l'ère omeyyade ont un ADN similaire aux Bédouins d'Israël et aux Juifs yéménites

"Le Moyen-Orient joue un rôle central dans l'histoire humaine"

Selon une récente étude, deux personnes enterrées durant l'ère de la dynastie omeyyade en Syrie partagent le même ADN que des Bédouins du Néguev en Israël et des Juifs yéménites.

La dynastie omeyyade a régné sur le monde islamique entre 661 et 750.

Jusqu'à récemment, les données bioarchéologiques étaient plus difficiles à récupérer en raison de la mauvaise conservation des matériaux organiques.

L'utilisation de nouvelles technologies capables d'analyser le matériel dégradé a permis aux chercheurs d'examiner les restes d'ADN des deux individus qui ont été retrouvés sur un site funéraire à Tell Qarassa en Syrie.

Les résultats des recherches ont récemment été publiés dans la section Communications Biology de la revue Nature.

Les origines des deux individus de l'ère omeyyade se situaient entre les pays du Moyen-Orient et ceux de la péninsule arabique, penchant davantage vers ceux de la péninsule arabique, ont déclaré les chercheurs.

Pour mieux identifier la génétique, les chercheurs ont mené une analyse approfondie en comparant leurs séquences d'ADN à celles de 37 groupes d'individus du Moyen-Orient, de la péninsule arabique et du Caucase.

Les personnes avaient été enterrées au sommet d'un site préhistorique et l'analyse de leur ADN a révélé qu'il s'agissait d'un homme de 14 à 15 ans et d'une femme de 15 à 21 ans.

"Les deux individus semblaient génétiquement différents de la plupart des Levantins anciens ou modernes. Les groupes modernes les plus similaires – bien que non identiques – étaient les Bédouins et les Saoudiens, ce qui suggère un lien possible avec la péninsule arabique" a déclaré la biologiste Megha Srigyan.

"Le Moyen-Orient joue un rôle central dans l'histoire humaine, abritant une grande diversité de groupes ethniques, culturels et religieux. Cependant, il reste beaucoup à comprendre sur la diversité génomique passée et présente dans cette région", a écrit l'équipe de recherche dans son article.