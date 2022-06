Cisjordanie: 11 personnes soupçonnées de terrorisme arrêtées

Environ 27.000 euros de fonds terroristes ont été saisis

Dans la nuit de mercredi à jeudi, les forces de Tsahal, du Shin Bet et de la police des frontières ont arrêté 11 personnes recherchées et saisi des armes et des fonds terroristes en Cisjordanie, notamment dans les villages de Silwad, Kedum et Sabah.

Lors d'une opération dans la ville d'Hébron, des combattants de Tsahal ont arrêté un homme soupçonné d'activité terroriste et de détention d'armes illégales "Carlo".

En outre, les forces de la police des frontières ont confisqué des fonds terroristes d'une valeur de plus de 100.000 shekels (27.000 euros).

Dans le cadre de l'activité des forces de Tsahal dans la ville de Tulkarem dans la zone de la brigade territoriale de Menashe, trois autres suspects recherchés ont été appréhendés.

Les forces ont également opéré dans la ville de Bethléem dans la zone de la brigade régionale d'Etzion et ont arrêté un suspect.

Aucune victime côté israélien n'a été rapportée.

Les personnes recherchées ont été transférées pour être interrogées par les forces de sécurité.

Les forces de Tsahal mènent des raids quotidiens en Cisjordanie pour empêcher de nouvelles attaques en Israël après que 19 personnes ont été tuées par la barbarie islamiste ces derniers mois.