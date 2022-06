L'Iran annonce l'arrestation d'un militant marxiste présumé lié à deux Français détenus

Téhéran avait annoncé le 11 mai l'arrestation de deux Européens

L'Iran a annoncé jeudi avoir arrêté un militant marxiste présumé lié à deux syndicalistes français détenus depuis le 11 mai par les autorités iraniennes.

"Un élément de la gauche marxiste, dont la mission était d'inciter à la sédition et à l'agitation dans le milieu ouvrier, a été arrêté au moment où il se préparait à fuir le pays", a déclaré la télévision d'État, sans communiquer son identité ni la date de son arrestation.

"Lors d'une rencontre avec deux espions français avant la fête du Travail, le détenu avait coordonné ses actions avec eux", a ajouté la même source.

Cécile Kohler, une responsable du syndicat d'enseignants Fnec FP-FO, a été arrêtée, ainsi que son conjoint Jacques Paris, alors qu'ils faisaient du tourisme en Iran pendant les vacances de Pâques, selon une source syndicale française.

Téhéran avait annoncé le 11 mai l'arrestation de deux Européens "entrés dans le pays dans le but de déclencher le chaos et déstabiliser la société". La France a dénoncé une arrestation "sans fondement" et demandé leur "libération immédiate".

Selon la télévision, le militant marxiste avait comme mission de "combiner les rassemblements ouvriers et enseignants pour les transformer en émeutes à travers le pays".

Il a été arrêté par le service des renseignements de l'Azerbaïdjan occidental (nord-ouest), province située sur la frontière avec la Turquie, a affirmé la télévision.

Depuis des mois, les enseignants réclament des réformes prévoyant notamment une revalorisation de leurs salaires et appellent aussi à la libération de leurs collègues arrêtés lors de précédentes mobilisations.