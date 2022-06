Assassinat de Rafic Hariri: deux membres du Hezbollah condamnés à la prison à perpétuité (tribunal onusien)

L'attentat perpétré en 2005 a fait 22 morts dont l'ancien Premier ministre

Le Tribunal spécial des Nations unies pour le Liban (TSL) a condamné par contumace jeudi à la prison à perpétuité deux membres du Hezbollah pour la mort dans un attentat en 2005 de 22 personnes, dont l'ancien Premier ministre libanais Rafic Hariri.

"La chambre d'appel décide à l'unanimité de condamner M. Habib Merhi et M. Hussein Oneissi à la réclusion à perpétuité, la peine la plus lourde prévue par le statut et le règlement" du tribunal, a déclaré la présidente du TSL, Ivana Hrdlickova.