Turquie: les touristes israéliens de nouveau appelés à la plus grande prudence

Des touristes israéliens auraient échappé à une tentative d'assassinat la semaine dernière en Turquie

La Conseil de sécurité nationale israélien a de nouveau exhorté les Israéliens se trouvant en Turquie à quitter le pays dans les plus brefs délais, tout en émettant une série de nouvelles recommandations pour ceux qui souhaitent malgré tout s'y rendre.

Les avertissements de voyage concernent tout particulièrement la capitale, Istanbul.

Il est tout d'abord recommandé aux voyageurs de rester en contact tout au long de leur séjour avec des proches susceptibles de prévenir la police s'ils ne reçoivent plus de leurs nouvelles, et de leurs communiquer le plus de détails possibles sur l'emplacement de leur hôtel et autres.

Il est en outre conseillé aux touristes d'être les plus discrets possible et de "faire profil bas", en bannissant les signes ou les accessoires permettant d'identifier leur pays d'origine, et en évitant les sites touristiques fréquentés par de nombreux Israéliens.

Il est également recommandé de se méfier des offres touristiques ou commerciales trop attractives - notamment sur les réseaux sociaux - qui pourraient être utilisées comme des appâts.

Pour leurs déplacements, le Conseil de sécurité national demande aux Israéliens de privilégier les déplacements en taxi, et de se méfier des véhicules non homologués qui proposent des navettes.

Il leur est par ailleurs recommandé d'être vigilants dans leurs hôtels, de surveiller les individus et les mouvements suspects lorsqu'ils se trouvent dans les parties communes, et de fermer la porte de leur chambre à clé.

Enfin, les touristes israéliens sont invités à ne pas publier d'informations sur leurs déplacements ni de photos sur les réseaux sociaux.

Ce communiqué, publié jeudi, intervient alors que l'Etat hébreu fait état de menaces iraniennes croissantes contre ses ressortissants à l'étranger, tout particulièrement en Turquie.

La semaine dernière, des touristes israéliens se trouvant à Istanbul ont été escortés à l'aéroport sous haute protection alors que selon le Mossad, des agents iraniens les attendaient devant leur hôtel pour les tuer.

D'après les informations des services de renseignement de l'Etat hébreu, l'Iran chercherait à éliminer des Israéliens afin de venger l'assassinat d'un membre de la force d'élite Qods le mois dernier, qu'il attribue à Israël.