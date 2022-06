L'Iran envisage de commettre un attentat terroriste en Turquie ce week-end, selon Israël

Les Israéliens sont appelés à ne pas voyager en Turquie

L'Iran a l'intention de mener des attaques de grande envergure au cours du week-end en Turquie, selon de nouvelles informations reçues par des responsables de la défense israélienne, a rapporté vendredi soir Channel 12.

Les responsables ont décidé d'appeler les Israéliens à ne pas voyager en Turquie et ceux qui s'y trouvent déjà sont priés de redoubler de vigilance.

Ces décisions font suite à une évaluation de la situation menée vendredi par le Premier ministre Naftali Bennett avec des hauts responsables de la défense.

Le chef du Mossad David Barnea et de hauts responsables de la cible de lutte contre le terrorisme et de sécurité nationale, ont discuté des nouvelles informations reçues depuis ce vendredi matin, et ont indiqué que les Iraniens envisagent de mener des attaques de grande ampleur au cours du week-end.

Les Israéliens, qui se trouvent déjà dans le pays, sont également appelés à ne pas sortir dans les restaurants et lieux de divertissement connus dans la ville comme prisés des touristes.

Les responsables de la défense exhortent les Israéliens en Turquie à ne pas accepter les offres commerciales ou touristiques qu'ils reçoivent de guides ou des circuits organisés, et à ne pas monter à bord des taxis.

A l'intérieur des hôtels, les Israéliens sont priés de verrouiller les portes et à éviter de l'ouvrir à des personnes inconnues.