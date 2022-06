Gaza: le poste d'observation du Hamas touché par un tir de riposte israélien entièrement reconstruit

Selon les rapports, le poste avait été érigé il y a environ six mois

Un poste d'observation du groupe terroriste Hamas qui surplombe une ville israélienne proche de la frontière avec la bande de Gaza a été entièrement reconstruit dimanche, après avoir été ciblé par une frappe israélienne en riposte à un tir de roquette plus tôt sur la ville d'Ashkelon.

Israël a frappé le poste samedi matin l'endommageant, mais ne l'avait pas détruit entièrement.

Des membres du Hamas sont revenus sur le site quelques heures plus tard et ont brandi les drapeaux du groupe terroriste et de sa branche armée, les Brigades Izz ad-Din al-Qassam.

Dimanche, le poste avait été complètement restauré comme à l'origine, selon des images relayées sur les réseaux.

Selon les rapports, le poste avait été érigé il y a environ six mois.

Les habitants de Netiv Haasara ont exprimé leur déception quant au fait que Tsahal n'ait pas complètement détruit la tour d'observation.

Le Premier ministre Naftali Bennett a toutefois déclaré dimanche qu'une politique de tolérance zéro était appliquée envers le Hamas, avertissant que toute attaque subirait une réponse immédiate.