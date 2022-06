Des terroristes arrêtés, plusieurs attaques iraniennes déjouées grâce à la coopération avec la Turquie (Naftali Bennett)

"La coopération entre la Turquie et Israël est étroite et s'effectue à tous les niveaux"

Le Premier ministre Naftali Bennett a déclaré lundi qu'Israël "travaille en étroite collaboration avec les responsables turcs pour déjouer les tentatives de frapper des Israéliens et des Juifs."

Les hauts dirigeants israéliens ont lancé une série d'avertissements depuis la semaine dernière selon lesquels l'Iran tente de mener des attaques terroristes contre des Israéliens en Turquie.

"Les efforts opérationnels aux côtés des forces de sécurité turques ont porté leurs fruits", a affirmé M. Bennett, s'adressant dans son bureau à des journalistes israéliens.

"La coopération entre la Turquie et Israël est étroite et s'effectue à tous les niveaux", a-t-il ajouté.

Naftali Bennett a révélé que les forces de sécurité turques avaient déjoué un certain nombre de tentatives d'attaques et arrêté un certain nombre de terroristes en Turquie, sans préciser le nombre d'attaques ou la nationalité des terroristes.

"L'objectif est de ramener la situation à la normale le plus rapidement possible", a-t-il martelé.