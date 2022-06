Jihadistes: une mission belge rapatrie de Syrie 16 enfants et six mères

Les 16 mineurs rapatriés ont 12 ans ou moins, "ils sont nés entre 2010 et 2019"

La Belgique a rapatrié d'un camp du Nord-Est syrien sous contrôle kurde 16 enfants de jihadistes et six mères, tous de nationalité belge, la plus grosse exfiltration organisée par ce pays depuis la défaite du groupe Etat islamique (EI) en Syrie en 2019.

Cette opération conjointe de la police, de la Défense et des Affaires étrangères a été annoncée par le parquet fédéral mardi matin, une fois l'avion militaire belge posé à la base aérienne de Melsbroek, près de Bruxelles et les rapatriés mis en sécurité.

L'administration kurde du Nord-Est de la Syrie a confirmé qu'elle avait remis dimanche à une délégation belge 16 enfants et six femmes, tous proches de combattants de l'EI.

Selon une source proche du dossier, ces 22 Belges sont montés dans l'avion à Erbil (Irak) après avoir franchi par la route la frontière syro-irakienne.

Tous résidaient au camp de Roj, d'où avaient déjà été exfiltrés en juillet 2021 dix enfants et leurs six mères lors d'une première opération d'ampleur pilotée par le gouvernement belge.

Les 16 mineurs rapatriés ont 12 ans ou moins, "ils sont nés entre 2010 et 2019", a précisé lors d'une conférence de presse le procureur fédéral Frédéric Van Leeuw.

A leur arrivée, ils ont été emmenés à l'hôpital pour subir des examens avant d'être confiés aux services de protection de la jeunesse.

Quant aux six mères, des combattantes déjà condamnées en Belgique à "des peines allant jusqu'à cinq ans de prison", elles ont été écrouées.

Ce rapatriement relève d'"une décision politique (...), basée sur l’intérêt supérieur de l'enfant", a expliqué M. Van Leeuw.